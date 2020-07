Wilfried Zaha, équipier de Christian Benteke à Crystal Palace, a révélé avoir reçu des messages racistes sur les réseaux sociaux d'un supporter d'Aston Villa avant la rencontre entre les deux équipes dimanche.

Zaha, 27 ans, a publié sur Twitter les captures d'écran des photos du Ku Klux Klan qu'il avait reçues sur Instagram. Le supporter, connu sous le pseudonyme de "jackdolan_avfc" a envoyé les photos avec le message "Tu ferais mieux de ne pas marquer, espèce de p*** noire ou je viendrai chez toi habillé en fantôme", en faisant référence au Ku Klux Klan.

Les deux clubs ont apporté leur soutien à Zaha et la police va mener une enquête. "C'est une honte et cela ne devrait pas arriver. Nous te soutenons Wilf et personne ne devrait avoir à subir de tels abus", a écrit Crystal Palace sur Twitter. "Nous travaillons avec la police dans l'enquête et la personne concernée sera bannie à vie du stade une fois qu'elle sera identifiée", a répondu Aston Villa.

"C'est triste qu'un joueur doit se réveiller le jour d'un match face à cet abus lâche et méprisable. Le club et la Premier League font leur possible pour identifier ce méprisable individu. C'est totalement inexcusable", a déclaré Roy Hogdson, l'entraîneur de Crystal Palace, au micro de Sky Sports avant la rencontre.

Les joueurs et les clubs de Premier League ont récemment affiché leur soutien au mouvement 'Black Lives Matter' en posant le genou à terre avant le coup d'envoi de chaque rencontre.