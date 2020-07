Milan revit. La ville sort petit à petit de sa torpeur après un confinement très sévère. Les Rossoneri aussi. Largué avant l’arrêt du championnat, l’AC Milan est toujours invaincu depuis la reprise le 22 juin en battant, au passage la Juventus et la Lazio, les deux premiers.

Alexis Saelemaekers (21 ans) suit la même courbe de forme. Après des premiers pas timides dans le Calcio, voilà l’ancien Anderlechtois titulaire sur le côté droit de l’attaque milanaise. Et petit à petit, les Italiens commencent à prononcer à son nom correctement. Vendredi, il s’est posé une demi-heure avec nous par visioconférence depuis Milanello avant d’aller retrouver sa famille, qui a enfin pu venir découvrir son nouvel univers. Les cheveux ont artificiellement blondi mais le reste n’a pas changé. Et certainement pas sa franchise et sa bonne humeur.

(...)