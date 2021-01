Deux cas de Covid à l'AC Milan, toujours privé de Saelemaekers

Championnats étrangers

L'attaquant croate Ante Rebic et le milieu bosnien Rade Krunic ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé l'AC Milan mercredi. Tous deux manqueront le choc contre la Juventus mercredi soir. Un match au sommet que ne disputera pas non plus Alexis Saelemaekers, absent de la sélection.