En effet, il souffre depuis plus d’un an de l’avant-bras, sans doute des séquelles d’une blessure contractée en mai 2014 et qui l’avait privé du Mondial brésilien, qui nécessite une intervention chirurgicale.

A un an de la fin de son contrat et à l’âge de 37 ans, l’ancien portier d’Anderlecht avait espéré pouvoir encore patienter mais ce n’est pas possible. Il passe sur le billard dans les prochains jours dans une clinique à Anvers et son indisponibilité est évaluée entre trois à quatre mois.