S’il y a un club qui "mange" niveau railleries en France, c’est bien l’Olympique de Marseille (quoique la concurrence avec l’OL soit de plus en plus féroce). Et pourtant, au bout de dix-sept journées, l’OM est la seule équipe à rester dans le sillage du PSG, avec cinq points de retard sur le leader parisien, qui a toutefois un match de plus à jouer.

Mieux, les Phocéens ont tout gagné depuis six journées, avec notamment des victoires contre Lille, troisième à six unités, Lyon et Bordeaux, qui réalise de fort jolies choses. Pas mal ! Surtout quand on se souvient des débuts loupés d’André Villas-Boas au Vélodrome (défaite 0-2 contre Reims).

(...)