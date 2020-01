Toutes les belles histoires ont une fin...

Francesco Totti à Rome, c'est plus qu'une légende. L'Italien y a joué toute sa carrière en portant le maillot de La Louve même lorsque les meilleurs clubs d’Europe le voulaient chez eux. C’est Totti lui-même qui a avoué que le Real Madrid était prêt à payer n’importe quoi pour obtenir ses services. Sauf que Il Cqpitano, il n'avait que son club de l'AS Roma dans le coeur et il aura réussi à prouver tout l'amour qu'il portait pour le club durant ses 30 ans de services pour le club de la capitale italienne.

Aujourd’hui, Francesco Totti n’est pas très content de la nouvelle politique instaurée dans son club et il l'a fait savoir : "Si j’étais mon représentant, je ne me conseillerait pas d’aller à Rome. Ils me vendraient trop vite (…), tout le monde sait qu’ils m’ont forcé à arrêter de jouer. Ils voulaient que je prenne ma retraite et j’avais un contrat de six ans en tant que directeur", a-t-il déclaré.

Sa relation avec le conseil d’administration au cours de ses derniers mois en tant que joueur était épouvantable, d'où la décision de se retirer totalement du club à l'issue de sa carrière de joueur.