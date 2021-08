L'Euro 2020 de Kylian Mbappé n'était certainement pas du même registre que son Mondial 2018 remporté par sa nation en Russie. Loin de là même. Celui qui est en partance pour le Real Madrid a même "causé" l'élimination de la France en ratant son penalty face à la Suisse lors de la séance des tirs au but.

Dans un long entretien accordé au quotidien français Ouest France, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football (FFF), a indiqué que la maman de l'attaquant avait demandé pour avoir un rendez-vous avec lui où elle serait présente avec son fils "J'ai dit de façon très claire que j'acceptais de recevoir Kylian tout seul, car je ne reçois jamais les familles, ça c'est clair. J'ai donc vu Kylian en tête à tête à la FFF. Il m'a appelé, on a pris rendez-vous. C'est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques. Je lui ai remonté le moral car c'est un excellent joueur, un talent français extraordinaire qu'on ne peut pas juger sur un penalty raté. Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres. Il était très contrarié", explique le président de la Fédération.

La pépite du football français estime également avoir manqué de soutien de la part de la FFF après cette élimination au goût amer. "Kylian avait besoin de ressentir notre soutien, de savoir qu'on le défendait... Je crois que c'est un garçon qui a besoin d'amour. Les réseaux sociaux, je ne les lis pas. Mais il paraît qu'il en a pris plein la tête pour plein de raisons : le penalty raté, sa couleur de peau... C'est vrai que je n'ai pas fait de communiqué, il aurait aimé que je le défende publiquement. On s'est vu dix minutes et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. Il y a longtemps que je le pense. C'est un garçon bien élevé que j'ai vu grandir. Aujourd'hui, ce n'est plus un gamin. Il n'a plus 18 ans mais bientôt 23. Il a une personnalité forte. C'est normal qu'on lui dise l'estime qu'on a pour lui. Je l'ai fait en face de lui."

Cité avec beaucoup d'insistance en Liga et du côté du Real Madrid plus précisément, Mbappé fait encore une fois le tour des médias à quelques heures de la fin du mercato. Noël Le Graët aimerait toutefois voir l'attaquant français rester en Ligue 1. "Le PSG est maître du jeu. Aujourd'hui c'est 160 millions d'euros (une offre de 180 millions d'euros a été transmise depuis li'interview). Si demain c'est 220, je ne sais pas si le PSG résistera. Bien sûr, en tant que Français, je préfère nettement que le PSG garde un attaquant français au tel talent, surtout en voyant les joueurs qu'il aura à côté de lui."