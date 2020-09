Passé de l’ombre à la lumière en douze petits mois, Fulham espère juste souffler le chaud cette année en Premier League.



Les Whites n’ont pas choisi la voie la plus aisée pour retrouver le gratin du foot britannique. Fulham, qui a vu s’éloigner sur le tard le fameux Top 2 de Championship occupé par Leeds United et West Bromwich Albion, a dû aller chercher l’accession vers la Premier League avec ses tripes et son jusqu’au-boutisme.

Le dernier ticket vers l’élite étant décroché après deux matches en demi-finale de playoffs contre Cardiff puis une finale haletante remportée grâce à deux buts de Joe Bryan (en prolongations) face à Brentford.

(...)