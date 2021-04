Une éventuelle défaite face à Fulham ce vendredi soir les entraînerait doucement dans la lutte pour le maintien. La blessure de Raul Jimenez a eu un effet domino…

Depuis son retour en Premier League, en 2018, Wolverhampton a signé deux très belles septièmes places. De quoi permettre au club d'obtenir un statut quasiment comparable à celui d'Everton ou de Leicester, juste derrière le Big Six. La bande à Nuno Espirito Santo surfait tranquillement sur cette même vague au début de cette campagne et pointait à la 6e place au classement à la fin du mois de novembre. Mais ce beau parcours a rapidement pris un tournant pour le pire quand Raul Jimenez s'est fracturé le crâne à Arsenal.

Sans leur buteur mexicain, les Wolves ont complètement perdu les pédales et dégringolé au classement. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la 14e place suite à un bilan désastreux de 18 sur 60 en championnat. Leur survie n'est pas encore véritablement compromise, mais le match de ce vendredi face à Fulham est capital. En cas de succès, les Cottagers, premiers relégables, reviendraient à six petites unités et Dendoncker and co enchaîneraient un sixième match sans victoire.

Comment la saison de Wolverhampton a-t-elle pu basculer à ce point ?