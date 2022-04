Kevin De Bruyne a assisté Gabriel Jesus sur deux des quatre buts inscrits par le Brésilien. Les Citizens reprennent la tête.

Cinq, comme le nombre de buts inscrits par les hommes de Pep Guardiola face à Watford. Ou comme le nombre de fois qu’ils devront encore gagner pour remporter le titre si Liverpool, qui disputera le derby face à Everton ce dimanche, ne trébuche pas non plus lors de ses six derniers matchs. "Rien n’a changé au niveau de la course au titre", a expliqué Guardiola. "Quand nous avons gagné contre Brighton, nous avions deux points de retard. Désormais, nous en avons quatre d’avance. Il faut gagner les cinq prochaines rencontres."

(...)