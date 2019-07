Indésirable au Real Madrid depuis la sortie médiatique de Zidane qui annonçait qu’au plus tôt il serait parti, au mieux ce serait pour tout le monde, Gareth Bale suscite néanmoins l’intérêt de nombreux clubs. Et visiblement, la Chine semble tenir la corde avec un contrat astronomique.

Si rien n’a été officialisé, certaines sources annoncent le départ du Gallois en direction de Jiangsu Suning. Et les Chinois ne feraient pas dans la dentelle : sur la table, un salaire de… 57 millions d’euros par an, ce qui ferait du milieu de terrain le joueur le mieux payé au monde ! Pour mieux se rendre compte de cette offre incroyable, cela représente 1,1 million par semaine et 110 euros… par minute !

Alors cette offre est-elle bien réelle ? Elle a en tout cas été rapportée par Sensational Reports, un média chinois, et le joueur aurait été aperçu dans un vol en direction de la Chine. À Jiangsu, il retrouverait Eder et Alex Teixeira. Une nouvelle qui risque donc de compliquer le montage que tentait d’effectuer le Real Madrid en l’envoyant (+90 millions en cash) au PSG en échange de Neymar. Si le transfert se concrétise, il ne faudra pas traîner car il devra être bouclé pour le 31 juillet au plus tard, fin du mercato chinois.

Bale a refusé de jouer contre le Bayern

Zinédine Zidane est revenu lundi sur le transfert attendu de Gareth Bale, réfutant les accusations de "manque de respect" portées par l'agent de l'attaquant gallois et précisant que c'est ce dernier qui n'a pas voulu jouer avec le Real Madrid contre le Bayern Munich samedi.

"Pour commencer, je n'ai manqué de respect à personne", a déclaré l'entraîneur du Real, interrogé sur le transfert de Bale à la veille du match amical contre Arsenal à Washington.

"L'autre jour, Gareth ne s'est pas changé. Il ne voulait pas parce que le club négociait son départ", a-t-il ajouté à propos de l'attaquant de 30 ans, qui n'a pas participé à la défaite contre le Bayern (1-3) à Houston samedi soir.

L'ancien joueur de Tottenham, arrivé en Espagne en 2013 contre 100 millions d'euros, ne rentre plus dans les plans de Zidane.

"Aujourd'hui, c'est un joueur du Real Madrid", a précisé l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, ajoutant que son attaquant, un temps le fer de lance de l'attaque madrilène aux côtés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, s'entraînerait avec son équipe lundi soir.

Zidane est resté évasif sur le club que pourrait rejoindre Bale. "Sincèrement, je n'en sais rien du tout", a-t-il balayé, interrogé sur un hypothétique échange avec le Paris SG qui permettrait au Real de récupérer Neymar.