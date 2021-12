La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne date pas d'hier et même si les deux clubs connaissent plus de difficultés à l'heure actuelle, celle-ci existera toujours. Dans une interview accordée à l'émission El Hormiguero, le pur catalan Gerard Piqué, qui a quasiment passé l'entièreté de sa carrière au Barça, en a remis une couche.

"Jouer un jour au Real Madrid ? C'est impossible. Je préfère mourir que de signer au Real", a lâché Piqué pendant l'émission, trouvant néanmoins des qualités à la capitale espagnole, "je dois reconnaître qu'il y a plus de vie à Madrid. Les gens sortent dans la rue et il y a plein de choses à faire. C'est différent de Barcelone qui s'éteint depuis plusieurs années."

Interrogé sur son après-carrière, le défenseur rêverait de devenir un jour le président du FC Barcelone : "Il y a des jours où je m'imagine comme président du Barça. Il faut un grand amour pour son club et sacrifier beaucoup de choses. Pour devenir président, il faut amener une garantie de 150 millions d'euros", a affirmé le défenseur avant de lâcher une petite pique à l'attention de Florentino Perez, le président du Real, "à Madrid, c'est la même chose, Florentino Perez veut même l'augmenter pour que personne ne puisse menacer sa place. Les prochaines élections du Real Madrid pourraient avoir lieu dans 20 ans", a rigolé Piqué avant de reprendre, "chaque fois que je pourrai aider le Barça, je le ferai mais devenir président, c'est encore un autre monde."

Sur un ton plus sérieux, l'international espagnol a évoqué le départ de Messi: "Ce fut difficile car on jouait ensemble depuis l'âge de 14 ans", et l'arrivée de Xavi qu'il a côtoyé comme joueur : "Cela me met une pression supplémentaire d'avoir Xavi comme entraîneur car vous ne voulez pas le décevoir. Je dois être performant pour lui et si ma prestation n'est pas excellente, j'ai l'impression de le décevoir."