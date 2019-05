A Madrid, les yeux sont la plupart du temps rivés sur les deux grands clubs de la ville : le Real et l'Atlético. Respectivement 3e et 2e de la Liga derrière le FC Barcelone, les deux équipes madrilènes voient un autre club de la capitale espagnole faire parler de lui cette saison. Il s'agit de Getafe.

Situé dans la banlieue sud de Madrid, Getafe est en train de réaliser une campagne 2018-2019 magnifique : encore en D2 il y a deux saisons, le club d'Angel Torres Sanchez est actuellement classé à la quatrième place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Un parcours de Petit Poucet magnifique qui fait vibrer les supporters neutres espagnols ? Pas tout à fait...

Si Getafe est en train de réaliser un bel exploit, l'Espagne ne verrait pas d'un bon oeil la qualification du club en C1. Le club est en effet jugé pas assez spectaculaire au sein d'un championnat qui prône le beau jeu. "Si Getafe se qualifie pour la C1 la saison prochaine, je ne peux pas vous garantir un spectacle incroyable", explique Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour RMC Sport, la chaîne française. "Ce sont des guerriers, il y a un entraîneur avec un discours dur, et les gars sont à fond."

Une mentalité qui ne colle pas véritablement avec l'idée qu'ont les spectateurs du football espagnol, qui ont souvent en tête le tiki-taka barcelonais. A côté de son manque de jeu léché, Getafe n'attire pas non plus la grande foule lors de ses rencontres à domicile dans son stade d'un peu plus de 15.000 places. "Getafe, avec ses 10.000 personnes à peine dans son stade, ce n’est pas terrible", continue le correspondant de RMC Sport. "C’est une équipe qui n’est pas belle à voir même s'ils sont légitimes."

A deux journées de la fin, Getafe pointe à la quatrième place avec trois unités d'avance sur Valence et Séville. Le club mal-aimé jouera certainement sa qualification en C1 ce week-end avec un chaud déplacement au FC Barcelone, avant de recevoir Villareal pour clore une saison magnifique malgré les réticences de certains...