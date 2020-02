Getafe avance plus que jamais vers les hautes sphères de la Liga. Depuis les défaites contre Villarreal et la raclée subie face à son voisin du Real Madrid (3-0) entre décembre et janvier, la révélation du championnat n’a plus perdu. Mieux, elle vient d’aligner une quatrième victoire de rang qui la place désormais à une belle troisième place. Grâce à un doublé de son attaquant Jorge Molina et un autre but de son compère Jaime Mata, Getafe a terrassé Valence dans son Coliseum de 18 000 spectateurs, plein comme un œuf pour l’occasion.

(...)