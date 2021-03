À 43 ans, Gianluigi Buffon est toujours heureux dans le football. Mais le gardien italien, aujourd'hui doublure de Wojciech Szczesny à la Juventus, sait pertinemment bien que sa fin de carrière approche à grands pas.

Même s'il n'a pas encore décidé exactement quand il arrêtera, celui qui a commencé sa carrière en 1994 à Parme exclut d'ores et déjà de continuer au-delà de 2023 : "Dans ma tête, il y a un panneau stop, une date maximum, et c'est juin 2023", a-t-il confié au Guardian cette semaine, "C'est le maximum vraiment. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois."

Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 ne veut pas non plus entendre parler de l'année de trop et laisse toutes les portes ouvertes quant à sa fin de carrière : "On dit que lorsque l'on atteint mon âge, le déclin se produit d'un seul coup, d'un moment à l'autre. Je n'y crois pas. Je ressens ce que je ressens, et les sensations que j'ai en moi ne me font pas penser qu'il va y avoir un effondrement soudain."

Cette saison, le gardien italien a disputé 5 rencontres de Serie A, quatre rencontres de Coupe d'Italie et une rencontre de Ligue des Champions et même si son contrat arrive à son terme en juin prochain, il n'exclut pas de prolonger son (long) séjour à la Vieille Dame : "Mais je sais que rien n'est acquis dans la vie."