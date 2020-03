Le Français voulait absolument quitter Chelsea. Il n’a pas pu et le voilà devant le Diable.

Frank Lampard ne lui a pas fait cet affront.

Au moment de remplacer à la 86e minute Olivier Giroud, auteur du quatrième et dernier but de Chelsea face à Everton (4-0), le manager des Blues a eu l’élégance de lancer le jeune Armando Broja (18 ans) plutôt que Michy Batshuayi. Histoire de ne pas enfoncer un peu plus le Diable qui a pu mesurer à quel point la tendance s’est inversée quand son partenaire a été ovationné par Stamford Bridge à sa sortie.

