75e minute de jeu, l’AC Milan est toujours mené d’un but par son rival, l’Inter. C’est à ce moment qu’Olivier Giroud décide de sortir de sa boite. En reprenant un centre-tir de Maldini pour rétablir l’égalité, d’abord, avant de réussir un enchainement contrôle orienté-frappe magnifique trois minutes plus tard. Avec ce doublé, le buteur a entériné la victoire des siens et redonné espoir à son équipe dans la course au titre. Il est ainsi devenu le premier français à inscrire un doublé dans le derby de la Madonnina depuis Jean-Pierre Papin, passé par Milan entre 1992 et 1994.