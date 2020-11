Rentrer sur son pied gauche. Dribbler. Et envoyer une frappe croisée près de la lucarne opposée. Voilà ce qu'a fait Lionel Messi pour inscrire le quatrième but des siens, qu'il a célébré en arborant un maillot des Newell's Old Boys en guise d'hommage au regretté Diego Maradona!

Ce très joli but rappelle inévitablement celui que Maradona a inscrit lorsqu'il évoluait à Barcelone. Lui aussi, rentrait sur son pied gauche, dribblait et envoyait une frappe dans la lucarne opposée.

Cette similitude entre les deux goals rappelle que les deux stars argentines ont déjà inscrit, une autre fois, presque le même but. Cette fois-là, les deux N.10 s'étaient offerts un solo totalement fou.