Arrivé en janvier dernier au LOSC pour se relancer après plusieurs échecs consécutifs, Hatem Ben Arfa a encore dérapé. L'international français, qui s'était retrouvé sans club après un mauvais passage à Bordeaux, n'a pas apprécié la tactique de son coach, Jocelyn Gourevennec, lors de la rencontre face aux Girondins. Alors que les Lillois ne parvenaient pas à secouer les filets face à la lanterne rouge, l'ancien marseillais lui reprochait son approche trop fébrile :, avait-il lâché à son entraîneur selon RMC Sport.

Écarté du groupe, Ben Arfa ne devrait plus rejouer sous les ordres de Gourvenec cette saison. Ce dernier s'est exprimé sur la situation en conférence de presse : "Un joueur a eu un comportement inapproprié juste après le match. C’était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur", a débuté le coach français, "Le président a une règle, on ne touche pas au club, à l’équipe ou l’entraîneur. De ma position de coach, il est évident et impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l’unité de l’équipe, du groupe, du vestiaire."

Ben Arfa ne s'entraîne donc plus avec le groupe : "Le club a engagé une procédure en cours. C’est le service juridique qui gérera ça. Personne ni rien n’est au-dessus du LOSC", a continué Gourvennec qui a terminé par une petite pique envers le joueur : "Il peut y avoir des problèmes dans tous les corps de métier mais quand on est dans un corps où il peut y avoir des coups, des tordus, des choses peu appréciables ou admissibles… Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu."

Un petit tacle que le principal intéressé n'a pas apprécié. Il l'a fait savoir quelques instants plus tard sur les réseaux sociaux : "Tu parles de tordu? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence." Si le doute pouvait encore être permis malgré son dérapage face à Bordeaux, ce n'est sans doute plus le cas après cette énième sortie : Ben Arfa et le LOSC, cela semble bel et bien fini. Et à 35 ans, peu de clubs vont sans doute toquer à sa porte pour l'engager.