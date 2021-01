Ce mercredi, la Juventus est venue à bout de Naples en Supercoupe d'Italie. Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a marqué le premier but de cette partie remportée 2-0. Jusque-là, rien de bien neuf sous le soleil transalpin. Cependant, ce but a une saveur bien plus significative qu'il n'y parait. Cette nouvelle rose plantée porte son total à... 760 buts en match officiel. Il devient donc le meilleur buteur de l'histoire du football.

Du moins en match officiel. Car d'autres contestent ce total et se contredisent un petit peu. Si les statistiques ont pris une importance capitale dans le football d'aujourd'hui, elles n'étaient pas toujours bien comptabilisées auparavant. CR7 a donc dépassé Josef Bican et ses 759 buts entre 1931 et 1957 mais un débat existe sur le nombre de buts inscrits par le Tchèque. Certains n'auraient pas été validés lors de ces périodes assez lointaines. Il faut aussi dire que la VAR et les outils statistiques n'existaient pas encore à cette époque.

En plus de Bican, il existe aussi le cas Pelé. Le Brésilien aurait, selon ses dires, marqué plus de 1000 buts durant sa longue et faste carrière. Seulement, officiellement, il n'en totalise que 757. Problème: il est impossible de vérifier cela en raison de la prescription.

Gary Lineker n'a pas hésité à féliciter l'attaquant portugais de 35 ans. "L'incroyable Cristiano a marqué son 760e but en carrière ce soir, dépassant Josef Bican en tant que meilleur buteur de l'histoire du football. Quel exploit!"

Bref, s'il nous est impossible de vérifier précisément le meilleur buteur officiel de l'histoire du football, on peut affirmer que Cristiano Ronaldo va laisser une trace indélébile sur le football contemporain. Et dans l'histoire.