Grenade s'est imposé (2-1) face à Getafe vendredi lors de la 28e journée de Liga, la première depuis l'interruption de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus.

Grenade, huitième, revient à un point de Valence, septième et virtuellement européen, au classement. Getafe prenait les commandes de la partie après 20 minutes grâce à un but de Timor. Après le repos, Grenade inversait la situation via un doublé de Fernandez (70e et 79e) pour s'imposer pour la reprise du championnat espagnol, interrompu pendant trois mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Au classement, Grenade (42 points) s'empare de la huitième place et revient à un point de Valence, septième et virtuellement européen. Valence reçoit Levante vendredi à 22h. Getafe (46 points) reste calé à la cinquième place.

Jeudi, le FC Séville s'était imposé 2-0 face à son voisin du Bétis pour le match de reprise de la Liga.