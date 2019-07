Le nouveau renfort du FC Barcelone, Antoine Griezmann, a été officiellement présenté ce dimanche à Barcelone.





En tant que Blaugrana, il a eu ses premiers contacts avec la presse. Cette dernière a questionné le français sur plusieurs sujets comme notamment les attaques de l'Atletico Madrid qui réclame 80 millions d'euros supplémentaire pour le transfert.





Les Colchoneros accusent les Catalans d'avoir conclu un pré-accord avec Griezmann avant que sa clause libératoire ne passe de 120 à 200 millions d'euros.





Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, assurait qu'il n'y avait rien eu de tout cela: "Je comprends que l'Atlético défende ses intérêts, le Barça le fait aussi. Mais il n'y a rien eu, ni en mars, ni en avril. Nous l'avons contacté quand il a annoncé qu'il quittait l'Atlético."





L'ex-buteur de l'Atletico Madrid trouvait cela déplorable: "Dommage par rapport à l'Atlético. Je suis allé les voir exprès pour qu'ils puissent préparer l'avenir et ne se retrouvent pas en porte-à-faux. On s'était mis d'accord et après cela a changé, il faut l'accepter., précisait Griezmann" Avant de poursuivre : "Ce qui importe, c'est que nous soyons finalement réunis. Et si je dois demander pardon, ce sera sur le terrain, l'endroit où je m'exprime le mieux."





A la table de Messi





Après la Coupe du monde remportée avec la France, on évoquait le nom de Griezmann dans les candidats au Ballon d'Or. La presse avançait que Griezmann mangeait à la table de Messi. Une métaphore qui a (beaucoup) fait parler. Griezmann a également été questionné à ce sujet. "Ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir partager le maté avec lui", plaisant le néo-Barcelonais. "C'est une légende pour mon fils, il le sera pour les enfants de mon fils. En basket, il y a LeBron James, en football il y a Messi. C'est une grande joie de jouer avec lui. La table de Messi, j'y serai pour profiter et y manger! J'ai vraiment hâte de le voir tous les jours, je vais beaucoup apprendre avec lui".





Un nouveau numéro

Contrairement à Eden Hazard au Real Madrid, Griezmann a été présenté avec son numéro définitif. Lui qui porte le numéro 7 en équipe de France n'aura pas ce numéro en Catalogne. Il est actuellement occupé par Coutinho. Ce sera donc le 17.