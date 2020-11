"Grizou", durement critiqué pour son faible rendement depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2019, a fait taire ses détracteurs d'une reprise de volée surpuissante du gauche depuis l'extérieur de la surface, qui a laissé sur place le gardien navarrais Sergio Herrera (42e) juste avant la pause.

Un bijou qui a suivi le premier but de l'attaquant danois Martin Braithwaite au Camp Nou (29e), après un cafouillage dans la surface, et qui a précédé l'intelligente passe décisive de Griezmann pour le but de Philippe Coutinho (56e).

L'inévitable Lionel Messi est venu parachever l'oeuvre du Barça à la 73e, et a rendu hommage à son compatriote argentin Diego Maradona, décédé mercredi: il a ôté son maillot du Barça pour laisser apparaître le maillot rouge et noir du légendaire N.10 chez les Newell's Old Boys de Rosario.

Après les paroles, les actes: lundi soir, Griezmann a offert un long entretien à Jorge Valdano diffusé sur la chaîne espagnole Movistar+ pour demander du temps et de la tranquillité, et mettre les choses au clair sur sa relation avec Lionel Messi.

Lenglet sort blessé

Après cette parenthèse médiatique, le Français a marqué son premier but en Ligue des champions mercredi contre le Dynamo Kiev dans les arrêts de jeu (90e+2) (victoire du Barça 4-0), et a doublé la mise dimanche en championnat contre Osasuna, pour permettre au Barça, 14e avant ce match, de remonter provisoirement à la 7e place au classement.

Griezmann a été préservé pendant 45 minutes à Kiev, où le Barça a validé son ticket pour les 8es de finales de C1. Un repos qui lui a fait du bien: c'est la première fois que Griezmann marque lors de deux rencontres consécutives depuis son arrivée à Barcelone. Le Français confirme son retour en force impulsé après son excellente prestation contre le Betis Séville le 7 novembre en Liga (succès du Barça 5-2).

"Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain. C'est positif. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi", s'est réjoui Koeman en conférence de presse d'après-match, dimanche.

Seule mauvaise nouvelle, la possible blessure du Français Clément Lenglet, touché à la cheville droite (64e), qui est sorti en boitant et en grimaçant, aidé par les soigneurs.

"Apparemment, ce n'est pas si grave", a rassuré Koeman après le match, après s'être entretenu avec les médecins. "Je ne sais pas s'il pourra être disponible pour le match de mercredi. Il faut attendre. J'espère que ce n'est pas grand chose", a souhaité l'entraîneur.

Real Sociedad, leader incontesté

Une nouvelle blessure poserait de gros soucis à Ronald Koeman. Avec Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Ronald Araujo déjà à l'infirmerie, et après avoir déjà appelé l'espoir Oscar Mingueza en renfort, le technicien néerlandais devra trouver une solution pour assurer l'étanchéité défensive de son équipe face à Ferencvaros, mercredi (21h00, 20h00 GMT) en Ligue des champions.

Dimanche soir, pour l'affiche de la 11e journée entre le 1er et le 3e du classement, la Real Sociedad a été accrochée 1-1 sur son terrain par Villarreal, mais reste premier (24 pts) avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid, vainqueur de Valence 1-0 samedi.

Villarreal a ouvert le score sur un pénalty de Gerard Moreno (6e), puis la Real Sociedad et revenu à hauteur grâce à un autre pénalty, transformé par le capitaine Mikel Oyarzabal (33e). Un duel qui a vu les deux meilleurs buteurs du championnat d'Espagne prolonger leurs bonnes dynamiques respectives.

Les hommes d'Unai Emery prolongent donc leur série d'invincibilité à 13 matches, et restent donc 3es en Liga avec 20 pts. En revanche, les Basques ont stoppé leur série de six victoires de rang en Liga, et ratent donc l'occasion de battre le record historique du club du nombre de succès consécutifs en championnat.