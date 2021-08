Voilà des images qu'on n'aime pas voir sur un terrain de football et qui nous rappellent celles du Danois Eriksen lors du dernier Euro. Ce dernier, victime d'un arrêt cardiaque, s'était effondré sur la pelouse mais fort heureusement, avait pu être sauvé grâce à l'intervention miraculeuse de certains de ses équipiers et des services de secours.

Ce dimanche soir, lors du duel entre l'Olympique de Marseille et Bordeaux, un joueur des Girondins, Samuel Kalu, s’est écroulé sur le terrain après cinq minutes de jeu. Heureusement, il se relèvera quelques secondes plus tard. Non sans avoir donné des sueurs froides aux joueurs, staffs et personnes présentes dans le stade. L'attaquant, affaibli, sera tout de même remplacé dès le quart d'heure.

A noter que le Bordelais avait déjà été victime d’un malaise en juin 2019. C'était arrivé au cours d’un entraînement de son équipe nationale du Nigéria et il avait dû être hospitalisé.