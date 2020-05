Le joueur de Tottenham a été cambriolé mardi à mercredi chez lui à Londres.

Une énorme frayeur pour Dele Alli dans la nuit de mardi à mercredi, mais heureusement sans conséquences graves. Selon le Daily Mail, deux individus sont entrés dans la maison du joueur de Tottenham, confiné avec sa femme, son frère et sa petite amie ainsi qu'un ami de longue date vers 00h35 et l'ont menacé avec un couteau. Les voleurs étaient à la recherche de bijoux et de montres mais ont fini par prendre la fuite.

Malgré la grosse peur, Dele Alli n'a pas subi de grave blessure si ce n'est un coup porté au visage.

La police a décidé d'ouvrir une enquête dans la foulée.