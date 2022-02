Le torchon brûle entre Maguire et Ronaldo. Du moins, c'est ce qu'affirme la presse anglaise ce vendredi matin. En effet, le Daily Star affirme que le vestiaire mancunien est "désuni". En cause: le brassard de capitaine. Selon le média, c'est Ralf Rangnick en personne qui aurait discuté avec Harry Maguire afin de lui suggérer que Ronaldo reprenne le rôle.

Le défenseur anglais est fortement critiqué outre-Manche. Pour une partie des observateurs, il ne justifie pas son mirobolant transfert de 90 millions d'euros qui fait de lui le défenseur le plus cher de la planète. Ces prestations en dents de scie pousseraient l'entraîneur allemand à changer de capitanat. Depuis son retour, le Portugais a déjà pris plusieurs joueurs comme Jadon Sancho, Marcus Rashford ou encore Scott McTominay sous son aile. Son aura, sa rage de vaincre et son CV XXL feraient de lui un meilleur capitaine que l'ancien de Leicester City.

Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité selon nos confrères. Surtout, elle fragiliserait la position de Maguire dans le vestiaire. "Certains jeunes joueurs de Manchester United seraient en conflit avec cette situation", avance le Daily Star. "Ils estiment qu'ils doivent rester fidèles à Maguire, en tant que capitaine, malgré l'énorme présence et influence de Ronaldo dans le vestiaire."

Selon une source de Manchester United, c'est l'entraîneur qui est à la base de cette polémique. "A l'origine, Ronaldo demandait aux joueurs de soutenir Harry. Mais le problème est que le manager veut maintenant que Ronaldo soit le mentor de tous ces jeunes joueurs", affirme cette personne anonymement. "Harry se retrouve donc dans une situation délicate, puisqu'il est le capitaine et qu'il doit dire et suivre tout ce que dit Ronaldo, pour que tout se passe bien", ajoute-t-elle.

"Guerre civile", vraiment?

D'autres médias anglais abordent également cette situation. Pour le Daily Express, il s'agit même d'une "Guerre civile". Cette "lutte de pouvoir" guiderait "Maguire dans un "no man's land" en attendant que Rangnick prenne une décision", précise le journal.

Blessé en début d'année, l'international anglais a été titularisé face à West Ham le 22 janvier. Malgré des prestations moyennes, Ralf Rangnick avait choisi de calmer le jeu. "Je pense que lorsqu'il est revenu après sa blessure, il s'est très bien comporté", avait-il déclaré. Tout en admettant que le défenseur peut faire mieux. "Lors des deux derniers matchs, oui il a eu des moments plus faibles. Notamment contre Southampton et lorsque nous avons encaissé le but à Burnley. Mais il est notre capitaine et je ne vois aucune raison de changer cela."

Des critiques qui avaient également touché Ronaldo qui est resté muet durant cinq rencontres avant de marquer cette semaine. Face à la polémique, Marcus Rashford s'est également exprimé. "Est-ce qu'on invente au fur et à mesure maintenant ? S'il vous plaît, arrêtez de chercher des divisions", a-t-il déclaré sur Twitter.

Quatrièmes depuis sa victoire contre Brighton, les Red Devils visent toujours une place qualificative pour la Ligue des champions. Mais ils sont bien loin de l'objectif affiché en début de saison: le titre de champion d'Angleterre. Les Red Devils se trouvent à 20 points des Skyblues. Bien loin également des espérances de Cristiano Ronaldo cet été.