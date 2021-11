De retour après une absence de plusieurs semaines, Erling Haaland est monté au jeu en fin de rencontre pour le Borussia Dortmund qui était opposé à Wolfsburg en fin d'après-midi. Et l'attaquant norvégien n'a eu besoin que de quelques minutes pour inscrire son 14e but de la saison et scellé définitivement la victoire du Borussia sur les Loups.

Après avoir marqué, Haaland s'est dirigé vers le côté du terrain avant de poser un genou à terre et de pointer une supportrice adverse du doigt. Une célébration qui n'était sans doute pas du goût de la supportrice en question qui lui a répondu en faisant un bras d'honneur. Un geste de mauvaise humeur auquel le Norvégien n'a pas répondu.