À Dortmund, pas besoin d’être trentenaire pour être décisif. Et si l’on parle énormément, et à juste titre, des incroyables performances d’Erling Haaland, il n’est pas le seul qui ne pourrait pas consommer d’alcool aux États-Unis à être performant.

À seulement 16 ans, Youssoufa Moukoko est en train de déjà écrire l’histoire. Le natif de Yaoundé au Cameroun a fait ses débuts avec le BVB il y a quelques mois et il n’a pas fait dans la dentelle. Ce week-end, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à inscrire 3 buts. Avec sa 3e réalisation convertie face au Herta Berlin à 16 ans et 113 jours, il a également inscrit son nom dans le livre d’or du football.

Une rencontre dominée de bout en bout par le Borussia mais qui a dû attendre la deuxième mi-temps pour ouvrir le score sur un tir lointain de Brandt (et une boulette du gardien) avant que le jeune Moukoko n’offre définitivement la victoire au BVB dans les arrêts de jeu (2-0).

Le duel belgo-belge n’a pas vraiment eu lieu par contre. Seul Thorgan Hazard était titulaire. Le petit frère d’Eden a joué 71 minutes avant de céder sa place… à Thomas Meunier. Côte Herta Berlin, toujours pas de Dedryck Boyata, blessé, alors que Dodi Lukebakio est monté à l’heure de jeu mais n’a pas réussi à renverser la vapeur pour cette équipe du Herta qui continue de décevoir et qui lutte pour le maintien. De son côté, le BVB a fait son retour, provisoire, dans les places européennes.