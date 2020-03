Avec neuf buts en huit matchs et 512 minutes, Erling Haaland a plus que réussi son adaptation à la Bundesliga. Ajoutons à cela ses deux passes décisives et l'attaquant est donc décisif toutes les 46 minutes en championnat ! Des statistiques hallucinantes qui, forcément, attirent déjà les meilleurs clubs étrangers. En tête de liste: le Real Madrid.

Marca en a fait sa Une aujourd'hui. Le prodige de 19 ans pourrait venir remplacer le flop Luca Jovic, acheté pour 60 briques en provenance de Francfort l'été dernier. Problème: depuis plus de dix ans maintenant, il n'y a qu'une seule place sur le trône de la Casa Blanca et elle est dévouée à Karim Benzema. Morata, Adebayor, Higuain, Chicharito... tous se sont cassés les dents. Petit tour d'horizon des anciens concurrents du Français pour voir un peu ce qui attendrait le Norvégien du côté de Madrid...



(...)