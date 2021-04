Et dire qu’au début du mois d’avril, ils étaient complètement largués après la défaite contre Francfort. Quelques semaines plus tard à peine, les hommes de Terzic ont totalement relancé la course au top 4. Sur la pelouse du Wolfsbourg de Casteels, le Borussia de Thorgan Hazard et Meunier (et Witsel) a enchaîné un quatrième succès de rang en Bundesliga. Une première sous les ordres de leur jeune entraîneur croate.

Mais pour réussir cette performance, Dortmund n’a pas spécialement eu besoin des services de leurs deux Diables opérationnels. Hazard et Meunier sont tous les deux montés une fois le score scellé par… Haaland. Suite à une grossière erreur de Baku, le Norvégien a ouvert le score juste avant le quart d’heure. Si l’exclusion de Bellingham a quelque peu forcé le Borussia à reculer, Haaland en a justement profité pour exploiter l’espace laissé dans le dos de la défense de Wolsbourg. Histoire de tromper un Casteels impuissant une seconde fois.

Les trois points engrangés permettent à Dortmund (5e) de revenir à deux points de leur adversaire du jour (3e) et à une unité de Francfort (4e), défait à Leverkusen. Le Borussia a donc effectué une brillante opération dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Il faudra continuer sur cette lancée face au RB Leipzig dans 15 jours. Mais d’abord, place à la demi-finale de Coupe contre Holstein Kiel (D2).