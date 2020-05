Dans un match à huis clos, le PSG avait réussi à battre Dortmund 2-0 et sortir les Allemands pour les quarts de finale.

L'image avait fait le tour du monde. Erling Braut Haaland, assis sur le sol de la Signal Iduna Park, en tailleur et en méditant son doublé inscrit lors du match aller du huitième de finale face au PSG. Les joueurs du PSG avaient très peu goûté à cette célébration et l'avaient démontré pendant le match retour. Lors de la victoire, le jeune norvégien s'était fait chambrer par Neymar pendant la rencontre et tout le vestiaire après. Une moquerie qui avait fait polémique il y a près de deux mois maintenant.

Pour ESPN, Erling Braut Haaland est revenu sur cet épisode qu'il prend avec beaucoup de philosophie. "Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé à méditer dans le monde, et à montrer à tout le monde que la méditation est quelque chose d'important. Alors je suis reconnaissant, ils m'ont aidé en faisant cela !" Un épisode qui ne semble pas trop l'avoir perturbé donc.

Toujours dans la même interview, il a confié son admiration pour Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. "Vous pouvez voir sur le visage de Ronaldo : "aujourd'hui, je suis l'homme" et "aujourd'hui, je vais marquer des buts" et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'aime le plus, à quel point ils sont dévoués et affamés pour réussir et être l'homme du moment."

Avant l'arrêt de toutes les compétitions, le joueur avait cassé la baraque avec des statistiques hallucinantes. Une décision doit être prise le 6 mai pour savoir si les compétitions allemandes reprennent ou non.