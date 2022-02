Avec ses deux buts sur la pelouse de Manchester City où Kevin De Bruyne n’était pas en réussite, Harry Kane a été le grand artisan de la performance exceptionnelle de Tottenham. "

C’était un match de fou", concède Harry Kane, qui a vu le 1-3 être annulé pour une position de hors-jeu, avant que Mahrez n’égalise sur penalty dans les arrêts de jeu puis qu’il n’offre la victoire aux Spurs deux minutes plus tard (90e+5 : 2-3). "Un match incroyable et un grand moment pour l’équipe. Nous avons eu une semaine difficile mais nous avons rebondi dans l’un des endroits les plus difficiles à jouer, contre l’une des équipes les plus difficiles à jouer. Obtenir ce résultat est vraiment spécial." Il relance les Spurs, déjà vainqueurs du match aller (1-0), dans la lutte pour les places européennes et permet surtout à Liverpool (57 pts mais un match de moins) de se rapprocher de la première place des Citizens (63). La Premier League est bel et bien relancée.