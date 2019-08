Harry Maguire a fait la une des journaux ces derniers jours en Angleterre. Le défenseur central a été transféré de Leicester à Manchester United pour un montant record de 80 millions de livres (environ 87 millions d'euros), ce qui en fait le défenseur le plus cher de l'histoire.

Acheté pour un peu plus de 13 millions d'euros par les Foxes, Maguire a passé deux saisons à Leicester pour le compte duquel il a disputé 76 rencontres. Au moment de quitter le club, il a tenu à leur rendre hommage sur les réseaux sociaux. "Un tout grand merci à Leicester City pour leur soutien et les souvenirs incroyables. Nous avons traversé beaucoup de hauts et de bas mais nous sommes restés soudés. je vous souhaite le meilleur pour le futur et je suis persuadé qu'avec un bon propriétaire, le club va continuer de grandir."

À ce tweet, Maguire à associer une photo sur laquelle on le voit en train de fêter son but inscrit contre Liverpool le 30 janvier dernier. Un but qui a sans doute coûté le titre aux Reds et qui fait encore mal à de nombreux supporters puisque le club a terminé à seulement un point de Manchester City. En revanche, grâce à cette photo, Harry Maguire rentre par la grande porte dans le coeur des fans mancuniens, ManU étant le grand rival historique de Liverpool.