Même à distance, leur duel reste intense. Haletant. Prenant. La Liga ne va plus offrir de clasico cette saison mais elle va s’offrir à l’un des deux mastodontes qui se jouent le titre de champion par écrans interposés. Avec une tendance qui se confirme et qui place le Real Madrid dans une position de plus en plus confortable avec désormais deux points d’avance à six journées de la fin.