Il faut chercher parce qu’il y en a très peu. Mais Eden Hazard a bel et bien vécu de beaux moments en Liga. Contre Alavés notamment. L’an dernier, il avait fait trembler les filets contre les Basques. Cette saison, le Real Madrid a ouvert sa saison contre eux, en août, et le Brainois s’était illustré en s’offrant un assist (qui reste d’ailleurs sa seule action décisive en championnat cette saison).

Ce premier match de la campagne était synonyme de (énième) nouveau départ pour Hazard. Il était aussi une des seules occasions de voir le trident mort-né Bale-Benzema-Hazard. Malheureusement, six mois plus tard, alors que les deux équipes s’affrontent à nouveau, le seul rescapé de ce trio est évidemment l’incontournable Français. Les deux autres ayant commencé sur le banc comme d’habitude… Pour la forme, Hazard est tout même monté pour les cinq dernières minutes. C’est dire à quel point sa chute a été vertigineuse et l’ascension de Vinicius Jr, fulgurante.

Mais ni Benzema ni le Brésilien n’ont ouvert le score. C’était au tour de Marco Asensio, un concurrent direct d’Hazard justement… D’une magnifique frappe enroulée du pied gauche, l’Espagnol a mis les Merengues aux commandes, tandis que Vinicius Jr et Benzema (sur penalty) ont ensuite fini le travail. De quoi permettre au Real de relever la tête après la défaite subie à Paris en Ligue des champions. De son côté, Thibaut Courtois a plus eu besoin de ses pieds que de ses mains.