L'aventure d'Hernan Losada aux États-Unis n'aura duré qu'un peu plus d'un an. Ce mercredi, l'argentin a été limogé par DC United. "Nous aimerions remercier Hernan pour le temps qu'il a passé ici et pour l'énergie qu'il a amenée, tout comme la philosophie offensive et le style de jeu qu'il a insufflés au club", a écrit la franchise de Washington. "Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite."

Losada avait quitté le poste d'entraîneur du Beerschot pour une expérience en MLS en janvier 2021. Si la saison dernière aura été satisfaisante malgré le fait que DC United ait manqué les playoffs, l'actuelle campagne a mal tourné après les deux victoires initiales. DC United est dernier de la conférence est avec 6 points sur 18.

Si l'adjoint Chad Ashton reprend les rênes de l'équipe, l'avenir de Nicolas Frutos, également assistant de Losada, demeure flou. Aucune information n'a été donnée quant à sa situation.