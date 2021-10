Une fois n'est pas coutume, c'est Neymar qui a été la victime d'un petit pont. C'était au cours d'un "toro", durant l'entraînement du PSG, cette semaine. L'auteur des faits ? Ander Herrera.Forcément, cela a bien fait rire l'ensemble des équipiers de l'Espagnol et du Brésilien. Ce dernier s'est relevé avec la nette intention de récupérer le ballon pour ne pas rester plus longtemps dans la peau du "chasseur", au milieu du cercle. Problème: il y a mis un peu trop d'engagement et s'est ainsi vengé sur Herrera qui ne pouvait retenir un petit "Hijo de puta" ("fils de p***") en se relevant.Précisons toutefois que cela semble s'être déroulé dans la bonne humeur. L'ancien joueur de Manchester United a même partagé la scène sur ses réseaux sociaux: "Très moche, ta réaction. Je t'avais pourtant prévenu."