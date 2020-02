Les joueurs des deux équipes ont ainsi marqué le coup face à des banderoles honteuses déployées par les supporters du Bayern Munich !

Alors que le marquoir affichait... 0-6 en faveur du Bayern, des banderoles infamantes, adressée au président d'Hoffenheim Dietmar Hopp, ont été déployées par les supporters visiteurs. Flick, l'entraîneur du Bayern, et plusieurs joueurs tentaient bien de calmer les esprits mais les banderoles faisaient une deuxième apparition quelques minutes plus tard, entraînant une deuxième interruption du match. Finalement, le jeu reprenait et les 22 acteurs se mettaient d'accord pour terminer la rencontre en mode "entraînement", à coups de jonglages et de passe à dix. Sous les applaudissements de la plus grande partie du stade.Notons également le soutien de Rummenigge, président du Bayern, apporté à son homologue dans la loge présidentielle, en venant le prendre par l'épaule.Du jamais vu !