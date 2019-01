Pour sa deuxième titularisation de la saison dans une compétition domestique, après celle lors du Community Shield en début de saison, Callum Hudson-Odoi a réussi un double exploit face à Nottingham Forest : voler la vedette à Eden Hazard, d’une part, et faire marquer, à deux reprises, Alvaro Morata, de l’autre.

"On a pu voir son talent, il est magique et ne fera que progresser", s’est enthousiasmé Ross Barkley au sujet du jeune ailier, qui avait jusque-là dû se contenter de la Ligue Europa pour s’exprimer, fêtant sa première et pour l’instant unique apparition en Premier League contre Watford lors du Boxing Day.

Maurizio Sarri est revenu sur cette utilisation parcimonieuse qui appartient, à en croire l’Italien, au passé. "Il est prêt, je pense", a expliqué le technicien à la veille de cette demi-finale aller de Coupe de la Ligue contre Tottenham. "Évidemment, nous avons des joueurs importants à son poste. Donc vous voulez que je mette Willian sur le banc ? Ou Pedro ? Je ne peux jouer qu’avec ceux ailiers je crois. Trois, c’est difficile. Mais, maintenant, il est prêt. Je peux le considérer au même niveau qu’eux."

Ce qui va forcément servir, vu l’incertitude planant autour du Brésilien et de l’Espagnol, qui reviennent tout juste de blessures. Et qui pourrait aussi convaincre ce pur produit de Chelsea, au club depuis ses sept ans et qui a fêté son 18e anniversaire en novembre, de rester chez les Blues.

À dix-huit mois de la fin de son contrat, les signaux récents n’étaient pas forcément encourageants, entre cette utilisation minimaliste et l’arrivée programmée de Christian Pulisic. Et le potentiel du champion du monde U17 en 2017 n’a pas échappé au Bayern Munich, prêt à formuler une offre à 35 millions d’euros, en lui servant la réussite de son compère en sélection Jadon Sancho comme un modèle à suivre.

"Mais, a rappelé Sarri, il a un super avenir ici. Avec la sélection et Chelsea."