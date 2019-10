Arsenal est à la traîne en Premier League. Le club londonien est déjà à quatre points de son rival Chelsea et à six points du leader Manchester City. Ce week-end, les Gunners ont encore gaspillé quelques points face à l'une des surprises du début de saison, Crystal Palace. Pourtant tout avait bien commencé pour Arsenal. Mais après les deux buts inscrits par Papastathopoulos et David Luiz dans les dix premières minutes, les Gunners sont retombés dans leurs travers et ont laissé revenir les Eagles au score en début de seconde période.

Pour avoir plus de poids offensif sur le terrain, l'entraîneur d'Arsenal Unai Emery a décidé de faire sortir le capitaine Granit Xhaka pour faire monter le jeune Bukayo Saka à l'heure de jeu. Mais son remplacement n'a pas été du goût de l'international suisse qui, furieux, a jeté son brassard en direction de son équipier Aubameyang. Ce geste n'a pas plu aux supporters présents à l'Emirates, qui se sont mis à huer leur propre joueur. Visiblement excédé, Xhaka a surenchéri avec des insultes et des gestes obscènes. Une fois hors du terrain, il a retiré et jeté son maillot avant de filer directement au vestiaire.

En conférence de presse après la rencontre, Unai Emery est revenu sur l'incident: "Il n'a pas eu la réaction adéquate au moment de quitter le terrain. Je vais en parler avec lui". Le coach espagnol n'a pas non plus précisé s'il comptait confier le brassard de capitaine à un autre joueur pour la prochaine rencontre face à Wolverhampton ce week-end.

Le joueur n'a, pour sa part, pas encore réagi par rapport à cet incident.