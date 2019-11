En fin de contrat au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic devrait retourner en Europe cet hiver. Alors que Bologne semblait tenir le bon bout, le Suédois pourrait finalement rebondir à l'AC Milan, club pour lequel il a joué entre 2010 et 2012. Les dirigeants du club milanais aurait proposé un contrat de six mois à l'attaquant de 38 ans selon la Gazzetta dello Sport et SkySports.

Les négociations seraient déjà en cours avec l'agent du joueur Mino Raiola. Plus tôt dans la semaine, le quotidien sportif italien, imprimé sur pages roses, affirmait que le fantasque attaquant était tout proche de signer à Bologne mais que sa femme préférait, quant à elle, voir son mari revenir dans la capitale de la mode.