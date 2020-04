Ibrahimovic: "Je veux apporter quelque chose à mon équipe, pas simplement y figurer pour mon nom" © Belga Championnats étrangers N. Ch.

L'attaquant suédois, confiné au pays, est toujours sous contrat avec le Milan AC. Zlatan Ibrahimovic en a profité pour accorder une interview à Eurosport Suède. Il reconnaît ne pas trop savoir ce que la Serie A va devenir: "J’ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs", explique-t-il quand on lui demande si son avenir se situe au sein du club d'Hammarby, où il vient d'investir et s'entraîne actuellement.



"Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant (concernant son avenir, NdlR). J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement être là pour mon nom. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant..." précise-t-l encore.



Son investissement récent à Hammarby a fait scandale du côté de Malmö, le club qui l'a lancé. Certains supporters ont d'ailleurs dégradé sa statue: "Je n’y ai pas pensé au moment d’investir. Je voulais juste rendre à la Suède ce qu’elle m’avait donné. Cette opportunité est venue à moi et j’ai trouvé que l’idée était géniale. Et puis, Malmö FF, je leur ai donné plus de 100 millions de couronnes (100 000 euros, NdlR)... Ils (les supporters) peuvent faire ce qu’ils veulent. J’ai joué pour Malmö FF et j’ai fait ce que j’ai fait pour cette équipe même si je n’étais pas le bienvenu au début, même si personne ne me voulait. Même si je me suis fait avoir sur mon premier contrat. Malgré tout ça, j’ai choisi d’aider ce club. Mon sentiment, c’est que j’ai été gentil. Beaucoup trop gentil."