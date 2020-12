Iker Casillas est de retour au Real Madrid ! Championnats étrangers N. Ch. A 39 ans, la légende du club revient au bercail. Le Real l'a officialisé ce mardi. © Reporters

C'est dans un rôle d'adjoint du PDG de la Fondation Real Madrid que celui qui a tout remporté avec la Casa Blanca revient dans la capitale espagnole, quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à Porto.



"Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et est le meilleur gardien de notre histoire" peut-on lire dans le communiqué du club, qui énumère les 19 titres remportés par San Iker avec le Real (auxquels on peut ajouter un Mondial et deux Euro).



"Sa carrière sportive et sa dimension humaine ont été récompensées par des prix prestigieux (...) Pour le Real Madrid, c'est un honneur de voir revenir l'un de ses grands capitaines."