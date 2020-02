Un habitant de Madrid a eu une mauvaise aventure samedi dernier. Sa voiture a été accrochée par une autre à l'approche d'un rond-point. Mais son conducteur n'était pas n'importe qui.

Le Madrilène Ignacio Fernandez circulait tranquillement à proximité du centre d'entraînement du Real Madrid quand sa voiture a été percutée par un autre véhicule. Fernandez a freiné à l'approche d'un rond-point pour laisser passer les usagers de la route déjà engagés. Pas de bol, il s'est fait rentrer dedans par une Audi qui n'a pas su s'arrêter à temps. Au volant? Nul autre que Zinédine Zidane !

"Dès que je l’ai vu, je l’ai reconnu et je lui ai dit : ‘J’aurais aimé te rencontrer dans d’autres circonstances mais ce n’est pas mal non plus", a-t-il confié.

Pressé de rejoindre l'entraînement, Zizou a demandé de régler les problèmes un peu plus tard, par téléphone. Ce qu'Ignacio a accepté, réclamant toutefois un selfie à l'entraîneur de Thibaut Courtois et Eden Hazard. “Sinon les gens n’allaient pas me croire (...) Il a très gentiment dit oui. Il a enlevé son bonnet et nous avons pris la photo", explique-t-il à La Voz Galicia.

Quelques jours plus tard, un proche de Zidane a bien rappelé Ignacio pour tout régler. Une conversation que l'habitant de Madrid révèle au média espagnol: “Il m’a dit que Zidane était très reconnaissant. Ce jour-là, il était pressé parce qu’il se rendait à l’entraînement et il m’a remercié de ne pas l’avoir retenu en lui demandant de signer des t-shirts ou des places de match.”

Bref, quitte à avoir un accident de voiture, autant que ce soit avec une star que l'on adore...