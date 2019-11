Le joueur d'Everton Cenk Tosun était le premier à venir prêter main forte à André Gomes, victime d'une horrible fracture à la cheville.

Le football européen a été marqué par la blessure d'André Gomes ce dimanche au Goodison Park lors de la réception de Tottenham. Un tacle maladroit de Heung-Min Son suivi d'un autre de Serge Aurier ont provoqué la fracture-luxation de la cheville droite de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Monté en cours de rencontre, Tosun était aux premières loges pour assister à la blessure de son coéquipier. Il était d’ailleurs le premier à aller assister son ami. Le Turc a d'abord empêché André Gomes de regarder son pied avant de le calmer et le réconforter.

"Tout le monde était tellement triste après le match. Certains joueurs ont failli pleurer", explique le joueur aux médias britanniques. "André était sous le choc, il avait les yeux grands ouverts. Il pleurait, criait et hurlait donc j’ai simplement tenté de le prendre dans mes bras et de lui parler. J’ai essayé de lui dire de rester calme mais nous ne pouvions pas comprendre ce qu’il vivait. C’est lui qui venait d’être blessé."

Dans le temps additionnel, Cenk Tosun a inscrit le but de l'égalisation mais cela passait au second plan. Le joueur d'Everton aurait préféré perdre 0-5 plutôt que de voir son coéquipier subir une telle blessure.

"Que l'on gagne, qu'on partage ou qu'on perde n'a pas d'importance quand quelque chose comme ça se produit. J'aurais préféré ne pas marquer et perdre 0-5 et que tout ça ne se soit pas produit. Je sais que tu vas revenir plus fort mon frère et nous serons là pour toi", a-t-il publié sur son compte Instagram