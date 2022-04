La MNM est enfin connectée ! L’association magique entre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi a fait rêver puis a frustré les Parisiens. Hormis quelques coups d’éclat disparates à différents moments de la saison, le trio s’est surtout apparenté à un solo de Mbappé. Jusqu’à ce mois d’avril.

En deux matchs, Neymar vient de marquer autant (5 buts) que sur le reste de sa saison, tandis que Messi (auteur de 3 assists samedi) semble avoir trouvé un rythme de croisière. Avec ses deux partenaires enfin à leur niveau, Mbappé parvient quant à lui à être encore plus décisif. Il est à la conclusion ou la dernière passe de… dix (5 buts et 5 assists) des onze buts parisiens inscrits contre Lorient (5-1) et Clermont (1-6).



(...)