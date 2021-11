"Au regard du grave incident intervenu pendant la rencontre (...), la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, un huis clos total du Groupama Stadium jusqu'au prononcé de la mesure définitive", attendu le 8 décembre, a annoncé la LFP.

Cette mesure de huis clos concerne le match Lyon-Reims programmé le 1er décembre, a-t-elle précisé.

Au terme de son enquête, la commission de discipline doit se prononcer à la fois sur la responsabilité de Lyon dans cet incident et sur le sort du match, interrompu à 0-0 après moins de deux minutes de jeu lorsque Payet a été heurté au visage par une bouteille d'eau en plastique alors qu'il s'apprêtait à frapper un corner.

L'auteur présumé du jet de bouteille, âgé de 32 ans, était toujours en garde à vue lundi matin pour "violence avec arme par destination dans une enceinte sportive". Selon l'OL, "il est apparu que l'homme n'était pas membre d'un groupe de supporter et n'était pas abonné".

Se pose désormais la question des sanctions qui pourraient être lourdes, tant la saison de L1 a été émaillée d'incidents depuis son coup d'envoi cet été.

En août dernier, de graves débordements lors de Nice-OM, qui avaient déjà commencé par des jets de bouteilles visant Payet, avaient été sanctionnés d'un retrait d'un point (plus un avec sursis) et trois matches à huis clos pour Nice.

L'OM est également sous la menace d'un retrait d'un point, la commission de discipline lui ayant infligé un sursis après des dégradations commises par des supporters marseillais au stade Raymond-Kopa d'Angers en septembre.

Le match Marseille-Troyes le 28 novembre se disputera pour sa part à huis clos au stade Vélodrome, après des jets de projectiles lors du classique OM-PSG et l'intrusion d'un spectateur sur la pelouse à la 72e minute.

Payet porte plainte "dans le cadre de l'enquête de la procureure de Lyon"

Le joueur de Marseille a porté plainte.

Plus d'infos à venir...