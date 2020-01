Lors d'un événement promotionnel, le coéquipier de Thomas Vermaelen au Japon s'est exprimé sur son avenir.

Parti du Barça en 2018, où il a passé 16 années chez les pros, Andrès Iniesta souhaite revenir en Europe. Bien qu'il s'engage à jouer jusqu'au terme de son contrat avec Vissel Kobe - encore deux saisons -, l'Espagnol songe déjà à ce qu'il fera après sa carrière. "Je ne sais pas si j'aurais la force de continuer en tant que joueur. Mais devenir entraîneur me plairait beaucoup."



Et il ne faut pas aller très loin pour trouver le club où l'ancien Catalan voudrait officier. "J'aimerais revenir au Barça. Je me sens comme chez moi ici. Mais pour le moment, ce n'est qu'une envie et une hypothèse."

Un Barça sur lequel l'ancien capitaine s'est confié. " L'équipe, qui reste pour moi la meilleure du monde, joue avec un style qui me plaît. Les joueurs sont très forts et ils se battront sans aucun doute pour tous les titres cette saison. "

Les hommes d'Ernesto Valverde ont été défaits en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne ce mercredi soir (2-3) face à l'Atletico Madrid.

Andrès Iniesta a également commenté le dossier Neymar, lui qui a joué avec le Brésilien: "Évidemment, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde et ce serait un renfort de premier plan. Mais il faut voir si c'est vraiment nécessaire et si cela convient ou non."