Alors que le championnat anglais est fortement impacté par le variant Omicron, plusieurs matches ont été reportés à l'année prochaine.

A l'image de Thibaut Courtois qui s'inquiétait pour la santé des joueurs, le tacticien catalan dresse les mêmes constats." Le calendrier pose problème. Il y a trop de matches. Les joueurs n'ont que deux ou trois semaines de vacances en été avant que la saison ne reprenne". Avant d'ajouter. "Nos paroles ne servent à rien. Pour la UEFA, la FIFA, la Premier League et les chaînes de télévision, le business est plus important que le bien-être des joueurs et cela ne devrait pas être le cas"

L'ancien coach du Bayern se plaint également des changements. Alors que cinq remplacements sont autorisés depuis l'arrivée du Covid, l'Angleterre a décidé de rester à trois changements. " Pourquoi ? On veut protéger les joueurs, passez donc à cinq remplacements ! C'est bien mieux au vu de la quantité de matches mais la Premier League et les clubs en ont décidé autrement".

Très agacé, Guardiola appelle même à faire grève. "Peut-être qu'en faisant cela, les gens feront attention à nos demandes. Même si nous avons envie de jouer et de rendre les fans heureux en décembre".