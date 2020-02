Romelu a inscrit son 17e but et a pris le dessus sur Zlatan.

"Le niveau du Milan ne reflète pas son classement actuel. Cette équipe vaut bien plus que les points qu’ils ont. Ibra a apporté son expérience et sa personnalité." C’est peu dire qu’Antonio Conte craignait les Milanais avant ce derby de la 23e journée de Serie A. Et le technicien italien n’a pas dû être déçu !



